Der 26 Jahre alte Angreifer wechselt vom Ligakonkurrenten Straubing Tigers an den Seilersee. Das gaben die Roosters am Mittwoch bekannt.

Sechs einsätze für die DEB-Auswahl

Ziegler spielte sechsmal für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und absolvierte insgesamt 317 Partien in der DEL . In der abgelaufenen Saison hat er in 29 Spielen zwei Tore für Straubing erzielt und drei Treffer vorbereitet.

Stand: 02.06.2021, 11:04