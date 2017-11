Iserlohn Roosters auf Höhenflug

Bei den Iserlohn Roosters geht es weiter steil bergauf: Am Mittwochabend (22.11.2017) gewannen sie in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) das sechste von sieben Spielen in Folge. Vom Tabellenende haben sich die Iserlohner inzwischen bis auf Platz 7 vorgekämpft.

Eissporthalle im Ausnahmezustand

Wunderkerzen auf der Tribüne

In der Eissporthalle am Seilersee sorgten die über 4.500 Zuschauer für Gänsehautstimmung. Die Stehplatztribüne war schon eine Stunde vor Spielbeginn gegen den klaren Favoriten im Westderby, die Kölner Haie, voll.

Als die Kölner Akteure es "wagten", sich auf der Eisfläche warmzumachen, quittierten die Heimfans das mit einem gellenden Pfeifkonzert. Der ohrenbetäubende Lärm entlockte selbst einem Kölner Spieler eine beeindruckte Grimasse in Richtung seiner Kollegen.

Schnelles Spiel sorgt für Euphorie

Vor allem, als die Roosters sich nach ihrem 0:3-Rückstand zurückkämpften, wurde es immer lauter in der Halle. Die Fans waren euphorisiert vom schnellen Eishockeyspiel der Iserlohner. Am Ende stand ein umjubelter 5:4-Heimsieg nach Penaltyschießen.

Eiskalt: Blaine Down versenkt den letzten Penalty

Nach der Partie verschwand kaum einer schnell zum Ausgang, um dem Verkehrschaos zu entgehen. Die Fans blieben, um Ihrer Mannschaft zuzujubeln. Die Roosters genossen das - und sie genießen, wieder auf der Erfolgsspur zu sein.

Sechs der letzten sieben Spiele haben die Roosters mittlerweile gewonnen. Sie stehen jetzt wieder auf Playoff-Plätzen, nachdem sie vor ein paar Wochen noch ganz am Ende der Tabelle standen.

Die " Lawine rollt "

Mit Rob Daum kam eine neue Taktik