DEL: Iserlohn Roosters verpflichten Stürmer Jahnke

Stand: 06.04.2023, 13:06 Uhr

Die Iserlohn Roosters verstärken nach einer enttäuschenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre Offensive. Stürmer Charlie Jahnke kommt vom Ligarivalen Nürnberg Ice Tigers und will in Iserlohn seine Form wiederfinden.