DEL: Iserlohn Roosters verpflichten Schiemenz

Iserlohn hatte in der abgelaufenen DEL-Saison als 13. die Play-offs verpasst, Schiemenz war mit der DEG im Viertelfinale am ERC Ingolstadt gescheitert. "Mir wurde in den Gesprächen eine konkrete Perspektive für meine Weiterentwicklung aufgezeigt" , sagte er über seinen Wechsel.

Quelle: sid