Jahrelang haben sie in der Deutschen Eishockey Liga DEL eher ein Dasein in der unteren Tabellenhälfte geführt - jetzt haben die Iserlohn Roosters plötzlich Kontakt zu den Topteams der Liga aufgenommen. Die Heimpartie gegen die Eisbären Berlin ist aktuell in der Nordgruppe der DEL das absolute Spitzenspiel. Zwei Tage später, am Donnerstag, gehen die Roosters am Seilersee dann gegen die Düsseldorfer EG als dicker Favorit ins Spiel - die Zeiten ändern sich.

Gerade einmal drei Testspiele und nur drei Wochen Vorbereitungs-Training blieb den Roosters, bevor sie Mitte Dezember nach der langen Corona-Pause endlich in die Saison starten konnten. Und dann gelang ein formidabler Start: Einem Auswärtssieg in Krefeld folgte ein Heimerfolg gegen das höher eingeschätzte Wolfsburg, bevor es in Bremerhaven die erste Saison-Niederlage setzte. Insgesamt ein starker Start in die Spielzeit, den viele Experten so nicht erwartet hatten.

"Wissen, dass wir ein gutes und laufstarkes Team sind"

Die Iserlohner selbst waren aber schon optimistisch - auch vor dem Saisonbeginn. Denn im Gegensatz zur Konkurrenz blieb den Sauerländern der Großteil der Mannschaft erhalten. "Wir wissen, dass wir ein gutes und laufstarkes Team sind. Deswegen waren es auch sechs bis neun Punkte, die wir zu diesem Zeitpunkt selbst von uns erwartet haben" , sagt Routinier Bobby Raymond im Gespräch mit dem Iserlohner Online-Portal IKZ.

Teamkollege Jens Baxmann sieht die Iserlohner im Vergleich zur Konkurrenz sogar als eine Art Krisen-Profiteur: "Wenn man Berlin und München mal ausklammert, hatten die meisten Mannschaften eine außergewöhnliche Vorbereitung. Aber wir haben auf jeden Fall eine talentiertere Mannschaft als im Vorjahr, sind in der Breite und individuell besser aufgestellt."

Vollgas nach dem Jahreswechsel

Drei freie Tage rund um den Jahreswechsel hat Cheftrainer Jason O´Leary seiner Mannschaft verordnet, anschließend drei harte Trainingstage angesetzt, an deren Ende zum Jahresauftakt nun das Heimspiel gegen die Eisbären Berlin wartet. "Ich denke, das war genau richtig. Wir haben alle ein bisschen ausspannen und abschalten können. Zwar waren meine Beine noch nicht schwer, aber den Kopf frei zu kriegen, war schon hilfreich" , wird Nachwuchsstürmer Tim Fleischer auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Fleischer hat bislang Top-Leistungen gezeigt - das ist nach der vergangenen Saison zwar keine große Überraschung, trotzdem erwähnenswert - wie auch die generelle Rolle, die Nachwuchsspieler in seinem Alter in ihren Vereinen aktuell wegen der eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten in Coronazeiten einnehmen.

Corona - mehr Eiszeit für die jungen Spieler

"Ich kenne viele von den Jungs, gegen die wir aktuell spielen. Sie bekommen die Gelegenheit, ihr Können viel früher zu zeigen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen wäre. Letztlich glaube ich auch, dass die vielen Jungen auch die Liga verändern, weil sie viel Schlittschuhlaufen und vielleicht dazu beitragen, dass das ganze Spiel noch einen Hauch schneller wird" , sagt Fleischer.

Gegner Berlin ist vor allem im Überzahlspiel enorm effektiv. "Deshalb müssen wir vor allem auch vermeiden, zu viel Zeit auf der Strafbank zu verbringen" , sagt Roosters-Stürmer Marko Friedrich, der nach überstandenen Oberkörperproblemen wieder ins Team zurückkehren wird. Fehlen werden dagegen Mike Hoeffel, der nach langer Verletzungspause noch nicht mit dem Team trainiert.

Sutter für zwei Spiele gespert

Wie schon in Bremerhaven und auch noch mindestens bis März wird auch Ryan O´Connor fehlen, dessen OP aber gut verlaufen ist und der mit seinem Heilungsprozess im Plan liegt. Gegen Berlin und auch am Donnerstag gegen Düsseldorf muss zudem auch Brody Sutter aussetzen, der wegen eines Stockstichs in Bremerhaven vom Disziplinarausschuss der DEL für zwei Spiele gesperrt wurde.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Video starten, abbrechen mit Escape DEL - Schwenninger Wild Wings weiter ungeschlagen. Morgenmagazin . . 01:34 Min. . Verfügbar bis 05.01.2022. Das Erste.

oja | Stand: 05.01.2021, 11:13