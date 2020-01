Die Roosters vorloren das vergangene Liga-Spiel am Freitag (03.01.2020) gegen Mannheim mit 2:0 und gingen als Tabellenletzter ins Spiel. Die Berliner hingegen konnten zuletzt gegen Spitzenreiter München mit 4:3 gewinnen und stehen auf dem vierten Tabellenplatz. Iserlohn musste außerdem weiter auf Spieler verzichten, nur fünf Verteidiger waren fit.

Iserlohn mit überragender Anfangsphase

Davon war im ersten Drittel wenig zu sehen. Die Iserlohner kamen vor über 4.000 Zuschauern in der Eissporthalle Iserlohn perfekt ins Spiel. Schon in der dritten Minute machte Jamison Macqueen das 1:0 und nur wenige Sekunden später traf Iserlohn erneut. Robert Raymonds Schuss von der Mittellinie landete im Tor der Berliner.

Und Iserlohn wollte einfach nicht aufhören, Tore zu erzielen. In der fünften Minute traf Verteidiger Robert Raymond erneut. Daniel Weiß gelang in der achten Spielminute das 4:0. In der Folge kamen die Eisbären Berlin dann besser in die Partie und hatten kurz vor Ende des ersten Drittels die riesen Chance auf 4:1 zu verkürzen. Aber der Puck landete nur am Pfosten.

Berliner kamen zurück

Kurz nach dem Start des zweiten Drittels machten die Berliner es besser. Die Eisbären nutzten eine doppelte Überzahl zum Anschlusstreffer. Frank Hördler traf in Minute 22 zum 4:1. Gegen Ende des zweiten Drittels fiel dann fast das 4:2, aber die Berliner konnten den Puck nicht im Tor der Iserlohner unterbringen - auch weil Roosters-Torhüter Andreas Jenike stark hielt.

Die Berliner blieben aber weiter gefährlich und machten in der 45 Spielminute das 4:2. Marcel Nöbels stocherte die Scheibe nach einem vom Iserlohner Torwart Jenike abgewehrten Schuss über die Linie. Und ein weiteres Tor für Berlin lag in der Luft, aber Iserlohn traf. Erneut war es Jamison Macqueen (48. Spielminute), der auch schon das 1:0 erzielt hatte.

Im nächsten Spiel treffen die Roosters am Freitag (10.01.2020) auf die Straubing Tigers.