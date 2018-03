Aus im Viertelfinale - Haie laufen Ansprüchen weit hinterher

Dementsprechend ernüchtert waren Spieler und Verantwortliche, die sich für die Spielzeit einmal mehr große Ziele gesteckt hatten. " Das ist ein sehr enttäuschender Tag für den KEC ", sagte Sportdirektor Mark Mahon.

14.000 Fans standen hinter dem Team

Dabei war in der Kölner Arena alles angerichtet für einen Sieg und damit den Ausgleich in der Serie gegen die Franken. Mehr als 14.000 Zuschauer kamen in die Halle und feuerten ihr Team bedingungslos an.

Ratlosigkeit auf der Kölner Bank

Doch an diesem Tag sollte es einfach nicht sein. Waren die ersten fünf Duelle mit Nürnberg noch auf Augenhöhe, waren die Haie ausgerechnet im entscheidenden Spiel am Sonntag (25.03.2018) das deutlich schlechtere Team. Je länger die Partie lief, desto höher wurde ihre Fehlerquote.

Da suchte Verteidiger Moritz Müller gar nicht erst nach Ausreden, sondern stellte nüchtern fest: " Wir waren als Mannschaft nicht gut genug. "

Zu keiner Zeit ein Titelkandidat

Es war der Schlusspunkt einer erneut enttäuschenden Saison. Ausgestattet mit dem dritthöchsten Spieleretat war Köln zu keinem Zeitpunkt ein ernsthafter Titelkandidat. Platz sieben nach der Vorrunde war leistungsgerecht. In den Playoffs gelang in drei Heimspielen gegen Nürnberg nicht ein Sieg.