Der Stürmer hat in der abgelaufenen Saison 55 von 56 möglichen Spielen absolviert und ein Tor sowie sechs Vorlagen verbucht. " Wir haben in den vergangenen Jahren gute Resultate in der Entwicklung unserer U23-Spieler gesehen. Elias bringt die nötigen Grundvoraussetzungen und auch schon etwas Erfahrung in der DEL mit ", sagte Trainer Uwe Krupp.

Quelle: sid