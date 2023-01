Kölner Haie - vor allem spektakulär

Zu viel Spektakel, zu wenig Konstanz

Dazu kommen Kantersiege der Haie wie gegen die Straubing Tigers (7:2) oder die Iserlohn Roosters (7:1). Ausgerechnet letztere sind nun am Dienstag in Köln zu Gast. Dort müssen die Haie dann zeigen, dass sie endlich ihre bisher größte Baustelle in den Griff bekommen haben: Konstanz.