Kölner Haie zwischen Stolz und Enttäuschung

Stand: 27.03.2023, 09:54 Uhr

Die Kölner Haie sind in einer engen Serie gegen die Adler Mannheim in den Playoffs ausgeschieden. In Köln pendelt man nun zwischen Enttäuschung und Stolz über eine gute Saison.

Von Michael Buchartz