Trotzdem war die Partie ein Schritt vorwärts im Gegensatz zu leblos wirkenden Haien bei den empfindlichen Niederlagen gegen Nürnberg und München, als kein eigener Treffer gelang.

KEC-Fans bemängeln Kaderstärke

Längst wird in Fankreisen über die Mannschaft, aber vor allem auch Sportdirekor Mark Mahon diskutiert. Der Vorwurf ist ein zu schwacher Kader: Es sei kein Spieler da, der von der blauen Linie einen Distanzschuss wagt und niemand, der gefährlich vor das Tor zieht, um eventuell Abschlüsse abzufälschen.

Seit 2016 im Amt, erreichte der Klub unter Mahon kein einziges Mal das Playoff-Finale um den Titel. Nach dem katastrophalen Saisonstart wächst die Befürchtung der Anhänger, dass nicht nur die Spitzenklubs Mannheim oder München den KEC auf Dauer überholen könnten.

Chefcoach Stewart bleibt gelassen

Was man festhalten muss: Der EHC München scheint auch in diesem Jahr das Maß aller Dinge zu sein. Die Münchner haben alle Partien bisher gewonnen, mussten noch keinen Zähler abgeben. Dahinter scheint die Liga eng zu sein und jeder kann jeden schlagen. Auch die Haie haben schon bewiesen, dass sie mit entsprechender Chancenverwertung mithalten. So schlugen sie beispielweise den Meister Adler Mannheim.