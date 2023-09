Kölner Haie - Titel-Träume sind erlaubt

Wenn es um die Favoriten der 30. DEL-Saison geht, fällt aktuell erstaunlich oft auch der Name der Kölner Haie. Viele Trainer der deutschen Eliteklasse im Eishockey haben die Domstädter bei der Titel-Vergabe auf dem Zettel. So betonte Thomas Dolak, Trainer beim rheinischen Rivalen aus Düsseldorf: "Die Haie haben sich unglaublich gut verstärkt." Ob und wie gut, können die Haie das erste Mal am Freitag (15.09.2023) beweisen - dann steigt das erste KEC-Saisonspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Vorbereitung lief überzeugend

KEC-Coach Uwe Krupp geht auf der Pressekonferenz optimistisch in die Spielzeit und würde sich vor allem für die Fans über einen Titel freuen: "Mein Antrieb ist die Schuldigkeit gegenüber der Stadt und den Zuschauern. Wir haben eine riesige Fanbasis. Sie hätten das verdient. Dafür stehe ich jeden Tag auf zu meiner Arbeit." Dennoch bleibt er im exklusiven WDR-Interview etwas zurückhaltend: "Wir hoffen, dass wir den ein oder anderen Klub ärgern können. Wir wollen natürlich ein Wort mitreden oben, wenn es geht." Als Favoriten sehe er jedoch München, Mannheim oder Berlin.

Video starten, abbrechen mit Escape KEC-Trainer Krupp - "Wir schulden der Stadt Köln einen Titel" Sport. . 01:18 Min. . Verfügbar bis 14.09.2024. WDR.

Viel Understatement für eine Mannschaft, die in der Vorbereitung nur beim 3:6 gegen die Iserlohn Roosters nicht überzeugte. Das letzte Testspiel vor dem Saisonstart gegen Zweitligist Krefeld gewann der KEC mit 5:3. Krupp bilanzierte, dass man ordentlich gespielt habe in der sechswöchigen "Preseason". Dennoch muss sich der KEC noch etwas verbessern, um in der Liga die Ziele zu erreichen.

Kader mit guter Mischung

Beim Kader dagegen sieht Krupp deutliche Verbesserungen. Man sei "schneller" geworden und trotzdem brauche man sich "körperlich nicht verstecken". Außerdem betonte Krupp einen großen Vorteil gegenüber den letzten Jahren: "Wir sind fast verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen. Das haben wir schon anders erlebt."

Video starten, abbrechen mit Escape KEC-Trainer Krupp - "Gut durch Verletztensituation durchgekommen" Sport. . 00:17 Min. . Verfügbar bis 14.09.2024. WDR.

Den Respekt aus der Liga haben die Kölner auf jeden Fall schon, sogar beim amtierenden Titelträger aus München: "Sie haben sehr gute Transfers getätigt." Und auch DEG-Trainerkollege Dolak führte seine Aussage weiter aus: "Der KEC hat junge Talente wie Tim Wohlgemuth gepaart mit erfahrenen Import-Profis wie Frederik Storm. Das ist eine gute Mischung." Bei allem Lob für die Sommerarbeit in Köln ist die DEL aber äußerst ausgeglichen - der KEC ist nur eines von vielen Teams, das oben mitspielen kann, aber nicht zwingend muss.