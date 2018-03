Kölner Haie trennen sich von Gogulla

Wie der Verein am Dienstag (27.03.2018) mitteilte, werde Gogulla trotz Vertrags bis 2019 nicht mehr in die sportlichen Planungen für die neue Saison eingebaut. Nach dem Karriereende von Christian Ehrhoff steht damit ein weiterer langjähriger deutscher Nationalspieler vor dem Aus bei den Haien.

Draisaitl: "Gogulla ist raus"

"Philip Gogulla ist raus. Er spielt in unseren Planungen keine Rolle mehr. Wir sind zur Übereinkunft gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, getrennte Wege zu gehen" , ließ sich KEC -Trainer Peter Draisaitl am Dienstag vom "Kölner Stadt-Anzeiger" zitieren.

Bleiben Shugg und Boucher?

Gogulla spielt mit Ausnahme eines kurzen US -Engagements seit 2004 für Köln. Wie Gogulla kann sich auch der Deutsch-Kanadier Dylan Wruck trotz Vertrags bis 2019 einen neuen Klub suchen. Ob die Angreifer Justin Shugg und Jean-Francois Boucher eine Zukunft bei den Kölner Haien haben, sei noch nicht entschieden. Die Haie waren in den Play-offs mit 2:4 an den Nürnberg Ice Tigers gescheitert.

Video starten, abbrechen mit Escape Christian Ehrhoff - Ende einer großen Karriere | Sportschau.de | 26.03.2018 | 00:50 Min. | Verfügbar bis 26.03.2019 | Das Erste

Stand: 27.03.2018, 18:38