Die Kölner Haie haben auf die historische Pleitenserie von 13 Ligapartien in Folge reagiert und Sportdirektor Mark Mahon entlassen. Cheftrainer Mike Stewart hingegen darf bleiben.

"In der gründlichen und sachlichen Analyse der sportlichen Entwicklung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir hier eine Veränderung herbeiführen", sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter am Montag (03.02.2020), nicht ohne auf Mahons Verdienste um den Verein hinzuweisen. Mahon habe viele Weichen in der sportlichen Gesamtausrichtung gestellt, die insbesondere bei der Einbindung von jungen einheimischen Spielern von fundamentaler Bedeutung für den KEC gewesen waren und noch seien.