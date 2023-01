Haie gegen DEG - Derby als Startschuss für die heiße Phase

Wenn am Montag (02.01.2022) um 19.30 Uhr die Kölner Haie die Düsseldorfer EG empfangen, geht es in der DEL ins Jahr 2023. Das Derby zum Jahresauftakt bildet auch den Auftakt in die heiße Phase der Hauptrunde. Beide Klubs sind voll im Playoff-Rennen dabei - umso wichtiger wäre ein Sieg im Nachbarschaftduell.

Haie zuletzt wankelmütig

Die Haie haben etwas gutzumachen: Im Dezember verlor man das Heimspiel in der mit 18.300 Zuschauern fast voll besetzten Arena gegen Düsseldorf mit 2:3. KEC-Profi Maximilian Glötzl analysierte damals: "Wir waren nicht kaltschnäuzig genug. Das Derby ist immer ein besonderes Spiel, das müssen wir besser machen." Nun ergibt sich die Chance dafür.

Die Form ist allerdings eher wankend: Seit Mitte Dezember taumeln die Haie zwischen grandiosen Siegen (wie das 9:0 gegen Frankfurt) und bitteren Niederlagen (wie das 1:2 gegen Bremerhaven). Konstanz Fehlanzeige.