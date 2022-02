Die Düsseldorfer EG und Coach Harold Kreis gehen nach Ende dieser Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) getrennte Wege. Beide Parteien hätten sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können und " beschlossen, die bisherige Zusammenarbeit nach der laufenden Spielzeit nicht fortzuführen" .

Kreis hat bereits einen neuen Klub gefunden und übernimmt die Schwenninger Wild Wings. "Seit ich in Deutschland bin, habe ich Schwenningen als einen Traditionsverein kennengelernt, der eine ausgeprägte und mitreißende Eishockeykultur pflegt" , sagte der 63-Jährige: "Deshalb sehe ich es als Ehre und Bereicherung für mich und meine Karriere so einen Klub, so eine Mannschaft führen zu dürfen."

Für Kreis endet bereits die zweite Amtszeit bei der DEG. Der 63-jährige Deutsch-Kanadier war zwischen 2008 und 2010 und seit 2018 für Düsseldorf verantwortlich.

Trainer passend zur Philosophie