Die Kurve der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey-Liga ( DEL ) zeigt weiter nach unten. Am Freitag (24.11.2017) kassierten die Haie bei den Schwenningen Wild Wings eine 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)-Niederlage und veloren damit auch die zweite Partie unter ihrem neuen Trainer Peter Draisaitl. Insgesamt hat Köln sogar vier Spiele in Folge verloren.

Dabei spielte Köln lange Zeit stärker auf. Aus einer stabilen Abwehr heraus hatten die Gäste die besseren Chancen. Doch immer wieder Stand Wild-Wings-Schlussmann Marco Wölfl im Weg, der zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieb. Die Entscheidung fiel im Schlussabschnitt. Kurz nachdem Köln durch Lucas Dumont den Pfosten getroffen hatte (46.), kombinierte sich Schwenningen in das Angriffdrittel und ging durch einen Schuss von Damien Fleury in Führung (47.).