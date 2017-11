Nach drei Niederlagen in Folge haben die Krefeld Pinguine wieder ein Spiel gewonnen. Der KEV setzte sich im Rahmen des 25. DEL-Spieltags am Sonntag (26.11.2017) bei den Augsburger Panthern mit 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) durch.

Die Gastgeber waren bereits in der 4. Minute durch Mark Cundari in Führung gegangen. Im zweiten Drittel konnte Krefeld ein doppeltes Powerplay nicht in Tore ummünzen, nutzte aber die folgende Überzahl-Phase zum Ausgleich durch Marcel Müller (39.).

Im Schlussdrittel stellten die Pinguine die Weichen dann mit einem Doppelschlag auf Sieg. Daniel Pietta (54.) und Nicolas St-Pierre (56.) trafen innerhalb von zwei Minuten. Justin Feser machte mit dem 4:1 (59.) kurz vor Schluss alles klar.