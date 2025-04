Doch spätestens nach dem 0:2 durch Marcel Noebels nach 16 Minuten war der Stecker bei den Haien gezogen, Berlin in der Folge hochüberlegen. Jalonen muss nun in der kurzen Zeit seinen Spielern neues Selbstvertrauen einpflanzen, um zumindest Spiel sechs zu erzwingen. So zeigte sich Kapitän Moritz Müller nach der Partie deutlich enttäuscht: " Uns fällt es sehr schwer Tore zu machen. Das bringt am Ende aber auch Energie. So länger es dauert, desto schwerer wird der Glaube ", sagte Müller.

Dresden kann am Freitag DEG-Abstieg besiegeln

So wenig für den ersten Kölner Meistertitel nach 23 Jahren spricht, so wird es auch für die Düsseldorfer EG immer un, doch noch die Klasse zu erhalten. In der Finalserie der DEL2 führen die Dresdner Eislöwen wie die Berliner mit 3:1.