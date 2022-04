Mit vier neuen Spielern setzt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ihre Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Finnland (13. bis 29. Mai) fort, darunter sind auch die DEG-Profis Daniel Fischbuch und Mirko Pantkowski. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm trifft am Freitag (19.00 Uhr) und Samstag (17.00 Uhr) in Dresden in zwei Testspielen auf die Slowakei.

"Wir wollen uns in dieser dritten Phase unserer WM-Vorbereitung natürlich wieder weiterentwickeln und auf die vorangegangenen Phasen in Chomutov und Rosenheim aufbauen", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast. Ziel sei es "die bisherige Dynamik zu nutzen und erneut einen Schritt weiter nach vorne Richtung Helsinki zu machen". Nicht mehr dabei im nun 27-köpfigen Aufgebot sind Nikita Quapp (Krefeld) und Daniel Pietta (Ingolstadt).

Quelle: sid