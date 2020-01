Nürnberg wird zum Dauer-Gegner

Die Haie haben nun zwei weitere Chancen zu zeigen, dass sie es gegen Nürnberg doch können. Bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) gibt es zu Hause die Möglichkeit zur Revanche - und nur fünf Tage später heißt der Gegner schon wieder Nürnberg (Dienstag, 19.30 Uhr). Gegen den direkten Konkurrenten wären zwei Siege wichtig.

"Wir werden unsere Schlüsse aus dem Spiel in Nürnberg ziehen und in eigener Halle wieder alles reinwerfen" , gab sich Haie-Chefcoach Mike Stewart nach der Pleite im Gespräch mit den Klubmedien kämpferisch. Zwei Spiele hintereinander gegen denselben Gegner - für Kölns Frederik Tiffels hat das "fast schon Playoff-Charakter".

Playoffs : Alarmglocken läuten

Stichwort Playoffs - womöglich muss Köln sich mit der Playoff-Atmosphäre in den Duellen gegen Nürnberg begnügen. Der KEC droht, die Endrunde noch zu verpassen. Auf Rang acht haben die Haie 52 Zähler auf dem Konto und elf Punkte Rückstand auf Platz sechs, der zur direkten Endrundenteilnahme qualifiziert.

Besorgniserregend ist aber eher der (schwindende) Abstand nach unten: Die Ice Tigers sind auf einen Punkt herangerückt und stehen auf Platz zehn. Dahinter wartet schon Augsburg als Elfter mit nur drei Punkten Rückstand auf Köln. Das Verpassen der Pre-Playoffs wäre für den KEC der Super-GAU.

Defensive weitestgehend stabil - Offensive schwach

Zuletzt traten wieder alte Probleme auf. Bereits Anfang Oktober herrschte Unmut über die mangelnde Effektivität in der Offensive, Sportdirektor Mark Mahon stand in der Kritik. Diese wird auch jetzt wieder laut: Der KEC stellt die drittschlechteste Offensive der Liga (92 Tore), was auch am erfolglosen Powerplay, das Geduld, Übersicht und Passsicherheit vermissen lässt, liegen dürfte. Top-Schütze des KEC ist Jason Akeson, der mit sieben Toren und 17 Vorlagen bezeichnenderweise in diesem Ranking nur auf Platz 50 der Liga steht.

Und hinten? Bis Anfang Dezember agierte Köln in der Abwehr sehr stark, ließ nur 59 Gegentore (damals drittbester Wert) zu. Das Defensivbollwerk hält laut Statistik bisher auch noch stand. Köln steht im Abwehr-Ranking aktuell auf Platz fünf (112 Gegentore). Dort, wo die Haie eigentlich in der richtigen Tabelle gerne stehen würden.

Stand: 20.01.2020, 18:07