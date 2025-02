Abstiegskampf in der DEL spitzt sich zu

Der spannendste Abstiegskampf der DEL-Geschichte sorgt zwar für volle Arenen, aber auch für große Sorgen bei den drei Beteiligten. Denn die Lage ist extrem bedrohlich: Diesmal gibt es aller Voraussicht nach keine verspätete Rettung wie in den letzten beiden Jahren. Gleich fünf aufstiegsberechtigte Zweitligisten liegen in der DEL2 auf Playoff-Kurs.

Weitere Mittel nur bei Klassenerhalt

"Ich gehe davon aus, dass der Letzte diesmal nicht das Glück der vergangenen Jahren hat" , sagte Mondt, dessen DEG sich mit einem beeindruckenden Zwischenspurt seit Jahresbeginn abgesetzt hatte, jetzt aber nur noch einen Punkt vor den beiden Verfolgern liegt: "Wir wollen aus eigener Kraft nicht absteigen, also nicht Letzter werden."

Dafür hatte der Ex-Nationalspieler nach katastrophalem Saisonstart dank der Finanzspritze eines Gesellschafters personell nachlegen können. Aus zwischenzeitlich fünf Punkten Rückstand wurden mit den Nachverpflichtungen von Tyler Gaudet, Paul Postma, Ryan McKiernan oder Laurin Braun Ende Januar sieben Zähler Vorsprung auf den neuen Letzten Augsburg.

Doch die weiteren versprochenen Mittel, mit denen der gestrauchelte Traditionsklub künftig wieder die Playoffs ins Visier nehmen will, gibt es nur beim Klassenerhalt. Der Abstieg hätte - nicht zuletzt wegen der hohen Kosten im 13.000 Zuschauer fassenden Dome am Stadtrand - existenzielle Folgen.

Fritzmeier zum ersten Mal an der Bande

Besser zu realisieren wäre Zweitliga-Eishockey wohl in Iserlohn und Augsburg. Die Panther hatten sich als Tabellenletzter der vergangenen beiden Spielzeiten schon darauf eingestellt, dann nach Wochen der Ungewissheit aber doch die Klasse gehalten - weil mit Ravensburg und Regensburg zwei Klubs DEL2-Meister wurden, die keinen Antrag auf Aufstieg gestellt hatten. Diesmal sind Dresden, Krefeld, Kassel, Rosenheim und Landshut aufstiegsberechtigt - und gehören alle zu den Top sechs.

Schon Ende November hatte Augsburg nach zehn Pleiten in Folge Trainer Ted Dent entlassen und Manager Larry Mitchell einen zweiten Job beschert. Diesem Modell folgte am vergangenen Samstag überraschend Iserlohn - kurz vor dem Trainingsauftakt nach der Länderspielpause.

Doug Shedden, vor einem Jahr noch als Retter aus höchster Not gefeiert, musste gehen, obwohl die Roosters in neun der letzten 13 Spielen gepunktet hatten. Sportdirektor Franz-David Fritzmeier steht am Mittwoch (19.30 Uhr) bei den Fischtown Pinguins zum ersten Mal als Coach an der Bande.

Zeitgleich beginnt für die DEG der Schlussspurt mit elf Spielen in 24 Tagen.

Quelle: sid