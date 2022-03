Wichtiger DEG-Erfolg, auch Krefeld siegt - Iserlohn mit Auswärtspleite

Stand: 13.03.2022, 14:42 Uhr

Die Düsseldorfer EG hat am 55. Spieltag der DEL einen wichtigen Sieg in Nürnberg gefeiert. Auch Krefeld gewann gegen Bremerhaven, während Iserlohn in Ingolstadt eine Pleite kassierte.