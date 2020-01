Noch 16 Spiele stehen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aus. Es kann noch viel passieren - und trotzdem stehen sowohl die Krefeld Pinguine als auch die Iserlohn Roosters nun vor einem womöglich vorentscheidenden direkten Duell.

Am Sonntag (12.01.2020, 16.30 Uhr) empfängt Krefeld, Tabellenzwölfter (35 Punkte), die Roosters, die auf dem 13. Rang einen Zähler hinter dem KEV lauern. Das Ziel beider Mannschaften sind die Pre-Playoffs, also mindestens Tabellenplatz zehn. Krefeld schaffte dies zuletzt vor geschlagenen fünf Jahren. Der IEC scheiterte in der vergangenen Spielzeit als Vorletzter an dieser Hürde.