Wie die Haie am Mittwoch (18.08.2021) bekannt gaben, sind beim ersten Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg am 10. September 9.300 Zuschauer zugelassen. In Krefeld sind es in den ersten beiden Partien gegen die Düsseldorfer EG und die Haie bis zu 5.000.

3G-Regel gilt für die Fans: Einlass nur geimpft, genesen oder getestet

In beiden Arenen herrscht die 3G-Regel (Geimpfte, Genesene, Getestete). Ausnahmen sind Schüler, die ihren Schülerausweis vorzeigen müssen, um Einlass zu erhalten. Sie werden in den Schulen regelmäßig getestet.

"Eishockey ohne Fans macht keinen Sinn. Wir alle wollen zurück zur Normalität und mit 9.300 Fans machen wir einen großen Schritt in die richtige Richtung" , sagte Haie-Kapitän Moritz Müller.

Noch keine genauen Pläne in Iserlohn

Bei den Iserlohn Roosters vermeldete man begeistert, dass der Klub aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen zumindest alle Sitzplätze nutzen könnte. "Was genau das für die nächsten Wochen und unser Ticketing bedeutet, werden wir in den nächsten Tagen intern und in Abstimmung mit den Behörden klären" , teilte der Klub mit. Das erste Heimspiel der Roosters steht am 2. Spieltag gegen die Eisbären Berlin an.

Bis zu 6.700 Fans in Düsseldorf

Bis zu 6.700 Zuschauer können ohne nennenswerte Einschränkungen zum Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga die Heimspiele der Düsseldorfer EG verfolgen. Die Anhänger werden nach der 3G-Regelung in die Halle gelassen, müssen also entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Anders als etwa bei den Kölner Haien, die am Mittwoch eine Anfangs-Kapazität von bis zu 9.300 Zuschauern mitgeteilt hatten, müssen in Düsseldorf die Zuschauer nicht im sogenannten Schachbrett-Muster angeordnet werden.

Darauf einigte sich die DEG nach der neuen Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Hallenbetreiber. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Auch Alkohol darf bei den Heimspielen ausgeschenkt werden, eine Gesichtsmaske darf am Platz abgenommen werden. «Die Fans benötigen für den Besuch eines Heimspiels keine Bedienungsanleitung mehr», sagte DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz. Das erste Heimspiel der Düsseldorfer in der neuen Saison findet am 12. September gegen die Augsburger Panther statt.

nch/dpa | Stand: 19.08.2021, 15:06