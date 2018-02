DEG vor entscheidenden fünf Tagen

Es werden die fünf Tage der Entscheidung für die DEG. Am Mittwoch (28.02.2018/19:30 Uhr), am Freitag (19:30 Uhr) und am Sonntag (14 Uhr) stehen für die Düsseldorfer die drei letzten Hauptundenspiele an, mindestens die drei Punkte Rückstand auf Platz zehn und die Schwenninger Wild Wings muss der Tabellenelfte aufholen. Los geht es mit einer besonders schweren Aufgabe: Zum Ende der Olympia-Pause fährt die DEG zu den Nürnberg Ice Tigers.

Ice Tigers mit Ambitionen

Die Ice Tigers sind Tabellenzweiter und hoffen daher auf die Qualifikation zur Champions Hockey League. Die direkte Qualifikation hat die Mannschaft genauso sicher wie Spitzenreiter Red Bull München und die Eisbären Berlin. Mit Yasin Ehliz, Leo Pföderl und dem Ex-Düsseldorfer Patrick Reimer stehen drei der deutschen Olympiahelden im Team der Nürnberger.

DEG-Cheftrainer Tobias Abstreiter hätte auch einer sein können, schließlich war er als Co-Trainer von Bundestrainer Marco Sturm vorgesehen. Doch Abstreiter hatten wegen seiner Arbeit für die DEG die Reise nach Pyeongchang abgesagt. "Es war bei jedem Spiel das gleiche Gefühl. Die Freude stand im Vordergrund, trotzdem war Wehmut dabei", sagte der 47-Jährige der "Westdeutschen Zeitung".