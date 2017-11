Trainer Draisaitl kassiert mit Kölnern bittere Debüt-Niederlage

Der achtfache deutsche Meister unterlag am Mittwochabend (22.11.2017) in der Deutschen Eishockey-Liga DEL mit 4:5 (3:1, 1:1, 0:2) nach Penaltyschießen und bleibt in der Tabelle auf Rang neun. Iserlohn ist Siebter.

Kölner geben deutliche Führung aus den Händen

In der regulären Spielzeit führten die Kölner durch Nickolas Latta (7. Minute), Ryan Jones (17.), Sebastian Uvira nur 14 Sekunden später, sowie Fredrik Eriksson (38.) bereits mit 3:0 und 4:2.

Travis Turnbull (20.), Kevin Schmidt (31.), Johannes Salmonsson (43.) und Marko Friedrich (54.) konnten jedoch für die Roosters ausgleichen. Im Penaltyschießen trafen nur die Iserlohn-Profis Jack Combs und Blaine Down.

Stand: 22.11.2017, 22:00