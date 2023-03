Bast-Doppelpack bringt Platz sechs

Die Kölner Haie erwischten den besseren Start in dieses Fernduell um Platz sechs. Stürmer Jason Bast brachte die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp bereits nach fünf Minuten mit 1:0 in Führung.

Den Gästen aus Bietigheim gelang zwar nur knappe vier Minuten später der Ausgleich: Guillaume Naud traf zum 1:1 (9.). Doch vor der Pause war es erneut Jason Bast, der die Kölner Führung wiederherstellte (17.) und die Fans in der Lanxess-Arena in Köln zum Jubeln brachte.

Das lag auch daran, dass die Düsseldorfer EG fast zeitgleich einen Rückschlag im Rennen um Platz sechs hinnehmen musste. Fabrizio Pilu traf zum 1:0 für Mannheim (13.). Nach dem ersten Drittel zogen die Haie damit in der Tabelle an der DEG vorbei und eroberten Platz sechs.

Weiterer Rückschlag für DEG im Mitteldrittel

Und auch im zweiten Drittel hatten die Kölner Haie weiterhin die Nase vorn im Rennen um die Viertelfinals. Aubry erhöhte auf 3:1 (23.). Nur wenige Minuten später kassierte die DEG im Parallelspiel den Gegentreffer zum 0:2. Tyler Gaudet traf (28.).

Im Mitteldrittel sorgten die Haie für die vorzeitige Entscheidung: Bast (34.), Ferraro (35.) und Thuresson (38.) stellten auf 6:1. Währenddessen musste die Düsseldorfer EG den nächsten Gegentreffer hinnehmen. Der Mannheimer Jentzsch traf zum 0:3 aus Düsseldorfer Sicht.

Und auch nach der zweiten Pause gingen beide Spiele in dieselbe Richtung weiter. In Düsseldorf sorgte der Mannheimer Eisenschmid für den 0:4-Rückstand (48.). In Köln stellten Sill (47.) und Aubry (60.) auf 8:2.

Niederlage für Iserlohn Roosters

Die Iserlohn Roosters mussten am letzten Spieltag eine 1:5-Niederlage bei den Straubing Tigers hinnehmen, beenden die Hauptrunde damit auf Platz 13 und stehen nicht in den Playoffs. Diese beginnen bereits am Dienstag, 7. März.