Eishockey: DEB-Auswahl wohl ohne Düsseldorfs Ebner zur WM

Der 30-Jährige von der Düsseldorfer EG reiste am Dienstag verletzt aus dem deutschen Vorbereitungsquartier in Nürnberg ab und wird durch Julius Karrer ersetzt. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Dienstag mit. Der 20 Jahre alte Karrer von den Nürnberg Ice Tigers war bereits in der Vorwoche als Nachrücker für die WM -Tests in der Slowakei (3:4 nach Penaltyschießen/1:2) zum Team gestoßen und stand seit dem Wochenende auf Abruf bereit.

Am Donnerstag (18.00 Uhr) und am Samstag (13.00 Uhr) stehen in Nürnberg die nächsten Testspiele gegen Tschechien an. Die WM beginnt für das deutsche Team am 21. Mai gegen Italien.

Stand: 27.04.2021, 16:49