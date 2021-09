Trotz der Maximal-Ausbeute von sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen ist die Düsseldorfer EG auch mit einigen Personalsorgen in die neue Saison gestartet. In Kyle Cumiskey und Joonas Järvinen fehlten der DEG am Sonntag beim 5:3 gegen Augsburg die beiden einzigen ausländischen Verteidiger. In Victor Svensson musste zudem ein weiterer Stürmer vorzeitig verletzt vom Eis.

Hoffnung auf schnelle Cumiskey-Rückkehr