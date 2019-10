Dekade mit wenig sportlichen Höhepunkten

Die DEG scheint zum Ende einer Dekade, die für den achtmaligen Deutschen Meister nur wenige sportliche Höhepunkte bereithielt, auf einem guten Weg zu sein. Zwar schaffte Düsseldorf 2011 und 2015 jeweils den Sprung ins Playoff-Halbfinale, aber in gleich vier Spielzeiten verpasste man die K.o. -Runde komplett. Besonders bitter waren die zwei Jahre nach dem Rückzug des Sponsors Metro im Jahr 2012, als man am Saisonende jeweils abgeschlagen das Tabellenende der DEL zierte.

Titelgewinne liegen lange zurück

In dieser Saison hoffen die Rheinländer, an vergangene Erfolge anknüpfen zu können. Die letzte von DEG-Spielern gestemmte Trophäe - das war der DEB -Pokal 2006 - hat bereits Staub angesetzt. Der bis dato letzte Meistercoup der Rheinländer liegt sogar noch zehn weitere Jahre zurück (1996).

Was die Länge der Abstinenz angeht, wäre die Zeit für den großen Wurf in der Landeshauptstadt also durchaus reif. Ob dieser gelingt, bleibt abzuwarten. Eine Verlängerung der Siegesserie wäre in jedem Fall hilfreich, und da bietet sich für die DEG am Donnerstag (10.10.2019) die Gelegenheit, vor eigenem Publikum gegen Ingolstadt auf acht zu erhöhen.

Video starten, abbrechen mit Escape Düsseldorfer EG – Träumen ist erlaubt. Sport im Westen. . 03:06 Min. . Verfügbar bis 07.09.2020. WDR.

Stand: 08.10.2019, 18:14