Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erhielt der 23-Jährige einen Einjahresvertrag bei der DEG. Postel kommt von den Krefeld Pinguinen, bei denen er 2019 sein DEL-Debüt gab und seitdem 86 Mal zum Einsatz kam. In der vergangenen Saison erzielte Postel in 36 DEL-Spielen einen Treffer und sammelte fünf Assists.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

„Niklas Postel ist ein talentierter junger Spieler, der alles mitbringt, um sich in der DEL durchzusetzen! Er ist sehr ehrgeizig, arbeitet hart an sich und ist bereit für den ,nächsten Schritt‘, wozu er bei uns die Chance erhält" , sagte der Sportliche Leiter der DEG, Niki Mondt.

Die Düsseldorfer hatten in der letzten Spielzeit die Teilnahme an den Play-offs hauchdünn verpasst.

red/dpa | Stand: 13.07.2021, 12:58