DEG - dank Keeper Niederberger auf Playoff-Kurs

Heimspiel gegen Straubing am Dienstag

Und dennoch: Heftet ein Coach wie Harold Kreis seinem Goalie das Etikett " einfach überragend " an, heißt das schon was. Niederberger mag mit einer Körpergröße von 1,80 Metern nach NHL -Maßstäben zu klein für einen Top-Goalie sein, aber mit seinen DEL -Statistiken und auch bei der WM 2019 hat er bereits das Gegenteil bewiesen. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr stand er für den DEB in vier Spielen zwischen den Pfosten und überzeugte mit einer Fangquote von 94,17 Prozent und nur 1,77 Gegentoren im Schnitt als drittbester Torhüter des Turniers.