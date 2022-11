Der US-Amerikaner war bereits in der letzten Saison nachverpflichtet worden und hatte in 26 Einsätzen sechs Tore und fünf Vorlagen beigesteuert. Danach war er zu den Stavanger Oilers (Norwegen) gewechselt. Weil er "keine Eingewöhnungszeit" benötige, sei er laut Sportdirektor Niki Mondt nun eine sofortige Hilfe.

Das Arbeitspapier des 26-jährigen Linkshänders beim Klub aus dem Rheinland ist erneut nur kurzfristig gültig, der Kontrakt gilt bis Ende der Saison. Allerdings könnte sich Bittner bei entsprechender Leistung nach zwei Zeiten als Übergangslösung womöglich auch für eine weitere Saison im DEG-Sturm-Ensemble empfehlen.

Auslaufende Verträge: Fischbuch und Eder nächstes Jahr weg?

Denn es zeichnet sich ab, dass Mondt kreativ werden und schon am Angriff für die neue Eiszeit basteln muss. Gerüchteweise stehen die offensiven Leistungsträger und deutschen Nationalspieler Daniel Fischbuch und Tobias Eder vor dem Abgang, ihre Verträge laufen zum Saisonende aus. Die beiden zeichnen bisher mit Toren und Assists zusammen für die Hälfte der DEG-Treffer verantwortlich.

Fischbuch könnte bei den Adlern Mannheim Markus Eisenschmid ersetzen. "Fischbuch ist ein guter Spieler, der auf dem Markt ist. Wir beschäftigen uns mit seinem Namen. Aber auch andere Vereine wollen ihn haben" , erklärte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara der "Schwetzinger Zeitung" jüngst.

DEG-Sportdirektor mit anspruchsvoller Aufgabe

Auch Mondt betonte gegenüber der "Rheinischen Post" zuletzt: "Eder und Fischbuch sind als Nationalspieler sehr begehrt. Es gibt einfach Klubs, die finanzkräftiger sind und andere Titelchancen bieten."

Man müsse sich in Düsseldorf damit anfreunden, dass ab und an "einer weggeschnappt" werde. "Dann ist es meine Aufgabe, neue zu finden oder Spieler in neue Rollen zu bringen."

Quelle: jti