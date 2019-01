Topspiele sind nichts, worauf sich die Fans der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in den vergangenen beiden Spielzeiten freuen durften. Zweimal in Serie verpasste der achtfache Deutsche Meister die Playoffs. Damit ist in diesem Jahr allerdings nicht zu rechnen.

Die bereits eingefahrenen 66 Punkte werden vermutlich noch nicht zur Teilnahme an der "heißen" Saisonphase reichen - wenngleich der damalige Neuling aus Bremerhaven 2017 mit nur 64 Punkten die Pre-Playoffs erreichte -, aber bei noch 18 ausstehenden Partien und 54 zu verteilenden Punkten wird die DEG wohl kaum leer ausgehen.

DEG hat Mannheim bereits zweimal besiegt

Vor dem Topspiel gegen Tabellenführer Adler Mannheim am Freitag (04.01.2019) darf in Düsseldorf also wieder von Höherem geträumt werden. Das Team von DEG-Trainer Harold Kreis ist Tabellendritter und hat Ligaprimus Mannheim in den ersten beiden Saisonduellen (2:1 n.V., 5:2) jeweils bezwungen.