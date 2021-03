Traumstart für Köln

Die Kölner Haie erwischten einen Start nach Maß und gingen schon nach 32 Sekunden in Führung. Colin Ugbekile setzte den Puck nach einem Zuspiel von Frederik Tiffels platziert und mit Wucht in den rechten Torwinkel.

Nur zwei Minuten später erhöhte James Sheppard auf 2:0. Jason Akeson legte den Puck vor dem Tor der DEG quer zu Sheppard, der souverän zum zweiten Kölner Treffer einschob. Die erste Überzahlsitation der Haie brachte dann das 3:0, Jonathan Matsumoto traf (8.).

DEG-Aufholjagd im Mitteldrittel

Nachdem die Düsseldorfer im ersten Drittel nahezu komplett abgemeldet waren, erarbeiteten sie sich im Mitteldrittel zunehmend gute Chancen. Aber die Schüsse von Bartra, Geitner und Carey parierte Goalie Weitzmann zunächst stark.

Schließlich musste sich Weitzmann allerdings das erste Mal geschlagen geben: Mathias From legte den Puck vor dem Tor quer zu Alexander Ehl, der das Spielgerät durch die Beine von Kölns Schlussmann zum 1:3-Anschlusstreffer einschob (30.).

Danach ging es hin und her. Zunächst hatten die Haie die passende Antwort parat und machten nur zwei Minuten nach dem DEG-Anschlusstreffer das 4:1, Pascal Zerressen traf. Dann verkürzte die DEG durch Treffer von Fischbuch (36.) und Buzas (40.) auf 4:3.

DEG drückte auf den Ausgleich

Im Schlussdrittel drückte die DEG auf den Ausgleich, konnte zahlreiche Chancen aber nicht zum Tor verwerten. Die Kölner Haie erspielten sich zunächst deutlich weniger Großchancen - bis kurz vor Spielende Frederik Tiffels (58.) und Landon Ferraro (60.) für die Entscheidung sorgten.

Für die Kölner Haie steht das nächste Spiel am Mittwoch an, dann geht es gegen die Grizzlys Wolfsburg (19:30 Uhr). Danach wartet mit den Schwenninger Wild Wings der erste Gegner aus der Gruppe Süd. Für die Düsseldorfer EG ist der erste Gegner aus dem Süden am kommenden Montag München.