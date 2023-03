DEL2: Krefeld Pinguine retten sich ins Halbfinale

Stand: 28.03.2023, 22:07 Uhr

Nachdem die Krefeld Pinguine eine 3:0-Führung in der Playoffserie gegen die Dresdner Eislöwen verspielt hatten, haben sie am Dienstag (28.03.2023) mit einem 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)-Sieg doch den Einzug ins Halbfinale in der DEL2 perfekt gemacht.

Von Sebastian Hochrainer