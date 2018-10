Die Düsseldorfer EG hat das 220. rheinische Derby für sich entschieden. Nach vier Niederlagen in Serie bezwang das Team von Trainer Harold Kreis die Kölner Haie am Freitagabend (19.10.2018) mit 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) und rückte in der Tabelle auf Platz zwei vor.