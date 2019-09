Für die Krefeld Pinguine setzte es am zweiten Spieltag die zweite Saisonniederlage. Im Heimspiel gegen die Augsburger Panther unterlagen die Pinguine mit 3:4 (2:1, 1:0, 0:2, 0:1) nach Verlängerung.

Vor 5.142 Zuschauern in Krefeld gingen die Gäste in der 4. Minute in Überzahl durch Adam Payerl in Führung. Justin Hodgmann glich wenig später für die Pinguine aus (7.), bevor William Besse ein Krefelder Power-Play zum 2:1 (19.) nutzte. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Chad Costello mit dem einzigen Treffer des Drittels auf 3:1 (40.), ebenfalls in Überzahl. Ein Doppelpack von Augsburgs Jaroslav Hafenrichter (51./53.) beförderte die Partie in die Verlängerung, wo erneut eine Überzahl der Gäste zum Siegtreffer durch Simon Sezemsky (64.) führte.