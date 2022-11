In diesem Jahr werden, beziehungsweise müssen die Haie diese Anstregungen gleich drei Mal auf sich nehmen. Denn neben dem Winter Game spielt der KEC auch die Spiele gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven (22.12.2022, 19.30 Uhr) und die Augsburger Panther (08.01.2023, 16.30 Uhr) im Stadion. "Da haben wir aus der Not eine Tugend gemacht" , erklärt Walter. "Wir haben in Köln eine sehr spezielle Situation, was den Standort mit unserer Arena angeht. Durch die Pandemie-Jahre sind ja sehr viele Veranstaltungen verschoben worden. Und die werden allesamt - plus die aktuellen - in der Saison 2022/23 nachgeholt. Das hat uns schon vor sehr große Terminprobleme gestellt. Da hat uns die Fußball-WM in Katar in die Karten gespielt, um noch zwei weitere Spiele im FC-Stadion austragen zu können."