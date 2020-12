Iserlohn ohne O’Connor in Bremerhaven

Allerdings müssen die Roosters am Dienstag (20.30 Uhr) in ihrem dritten Saisonspiel gegen die Pinguins Bremerhaven auf Assistenzkapitän und Leistungsträger Ryan O´Connor verzichten. Der kanadische Verteidiger, der in den ersten beiden Partien zwei Tore vorbereitete und einmal selbst traf, hatte sich im Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg am Sonntag verletzt. Wie der Verein am Montag mitteilte, wurde O´Connor bereits operiert. „Dieser Ausfall ist natürlich extrem bitter – irgendwie müssen wir Ryans Ausfalls kompensieren, er wird mindestens acht bis zehn Wochen fehlen“, sagte der sportliche Leiter der Roosters, Christian Hommel.

Aber auch ohne den Kanadier will Iserlohn gegen Bremerhaven an die beiden erfolgreichen Spiele gegen Krefeld (3:2) und Wolfsburg (5:3) anknüpfen. Gegen Bremerhaven und das slowenische Top-Trio um Jan Urbas, Miha Verlic und Ziga Jeglic wird es aller Voraussicht nach vor allem auf eine stabile Defensive ankommen. Beim souveränen 4:1-Erfolg der Bremerhavener gegen die Düsseldorfer EG überzeugte das Trio mit insgesamt fünf Scorerpunkten.