Volle Halle, super Stimmung und ein packendes Derby - so war es vor auf den Tag genau zehn Monaten, als die Düsseldorfer EG am 45. Spieltag der DEL die Kölner Haie mit 4:1 bezwang.

Müller: "Wird komisch werden"

An diesem Donnerstag stehen sich die ewigen Rivalen wieder gegenüber - diesmal in Köln, diesmal allerdings ohne Zuschauer in der größten Eishockey-Arena Europas. " Es wird ein komisches Gefühl sein" , sagte Kapitän Moritz Müller von den Kölner Haien vor dem Start am Donnerstag (17.12.2020, 19.30 Uhr) gegen die Düsseldorfer EG.

Video starten, abbrechen mit Escape DEG-Coach Kreis: "Dem Gegner den nötigen Respekt entgegenbringen". Sportschau. . 00:28 Min. . Verfügbar bis 16.12.2021. Das Erste.

"Dafür ist die Halle nicht gemacht" , betonte der Nationalspieler, " sie ist gemacht für 18.000 Leute." Doch Zuschauer gibt es bis auf Weiteres nicht in der 27. Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die um ihr Überleben kämpft.

Solche Bilder wünscht man sich schnell zurück: Kölner Fans beim letzten Spiel

Dass der Ligabetrieb ausgerechnet dann beginnt, wenn landesweit wegen der hohen Infektionszahlen Geschäfte und Schulen schließen, ist für Moritz Müller kein Problem: "Ich gehe meiner Arbeit nach, die ich acht Monate nicht ausüben konnte. Wie andere Menschen auch" , sagte der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018.

Krupp: "Freuen uns riesig"

Die Rahmenbedingungen sind anders, dennoch werden Müller und seine Kollegen froh sein, dass es auf dem Eis endlich wieder zur Sache geht. "Wir freuen uns riesig, dass es jetzt los geht. Wir haben monatelang darauf gewartet" , sagte Haie-Coach Uwe Krupp am Tag vor dem Duell.

" Ich denke, dass die Sehnsucht und die Leidenschaft der Eishockey-Fans absolut ungebrochen sind" , meinte DEG-Sportchef Niki Mondt.

Video starten, abbrechen mit Escape Haie-Coach Krupp: "Haben monatelang auf diesen Moment gewartet". Sportschau. . 00:25 Min. . Verfügbar bis 16.12.2021. Das Erste.

DEG mit guten Ansätzen

Die DEG scheint etwas besser gerüstet für den Saisonstart. Beim DEL-Vorbereitungsturnier mit acht Mannschaften erreichten die Düsseldorfer immerhin das Halbfinale.

Die Kölner gaben aus finanziellen Gründen als letzter Klub die Zusage für die DEL und schleppen einen Trainingsrückstand mit sich herum. In zwei Testspielen gegen Liga-Kontrahent Iserlohn Roosters gab es zuletzt einen Sieg (5:4) und eine Niederlage (1:3). Viel wird davon abhängen, wie schnell sich die vielen jungen Kölner Spieler im rauen Liga-Alltag behaupten. In das Derby am Donnerstag gehen die neuformierten Haie erst einmal als leichter Außenseiter.

Video starten, abbrechen mit Escape Sulzer: "Es ist legitim, dass sich auch die Spieler Sorgen machen". Sportschau. . 09:28 Min. . Verfügbar bis 15.12.2021. Das Erste.

red/sid/dpa | Stand: 16.12.2020, 14:12