Die Iserlohn Roosters haben sich nach zehn Niederlagen in Serie mit einem deutlichen Erfolg gegen die Krefeld Pinguine zurückgemeldet und ihre Minimalchance auf eine Playoff-Teilnahme gewahrt. Die Sauerländer setzten sich am Freitag (18.01.2019) in eigener Halle klar mit 5:2 durch, bleiben mit 38 Punkten aber Tabellenvorletzter.

Die Roosters nutzten im ersten Drittel zwei Powerplay-Situationen und gingen durch Lean Bergmann (7.) und Evan Trupp (11.) schnell mit 2:0 in Führung. Kurz nach Beginn des zweiten Spielabschnitts verkürzte Jacob Berglund auf 1:2 (21.) für Krefeld, aber Travis Turnbull (27.) und Luigi Caporusso (32.) bauten die Führung der Hausherren auf 4:1 aus. In der 39. Minute war es erneut Berglund, der für Krefeld verkürzte. Jonathan Matsumoto machte mit dem 5:2 in der 48. Minute alles klar.