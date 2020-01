Leon Niederberger hatte in der 4. Minute die erste Chance des Spiels, doch Augsburgs Keeper Olivier Roy wehrte den Versuch aus kurzer Distanz ab. Düsseldorf attackierte in den Anfangsminuten früh und kontrollierte die Partie. Die Gastgeber kamen in ihrem ersten Powerplay nach 13 Minuten zu ihren ersten gefährlichen Torschüssen. Leon Niederberger (15.) hatte nach einem schnellen DEG-Gegenstoß erneut eine große Möglichkeit, scheiterte aber wieder am glänzend aufgelegten Roy.

Augsburg schlägt eiskalt zu

Auch zu Beginn des zweiten Drittels war die DEG die tonangebende Mannschaft, doch Roy brachte die Düsseldorfer mit seinen Paraden immer wieder zur Verzweiflung. Auf der anderen Seite nutzte Scott Kosmachuk (32.) eine Überzahl der Augsburger und brachte sein Team mit einem Schuss von der blauen Linie in Führung. Bis dahin hatte Düsseldorf 20 Mal auf das Augsburger Tor geschossen, die Gastgeber lediglich neun Mal auf das der DEG. Die Panther waren nun besser im Spiel und nutzten ihre Chancen eiskalt aus. Vier Minuten nach dem 1:0 fälschte Augsburgs Jaroslav Hafenrichter (36.) einen Schuss von Patrick McNeill entscheidend zum 2:0 ab.

Im letzten Drittel übernahmen die Panther endgültig das Kommando, der DEG fehlte nun die spielerische Leichtigkeit aus den vorangegangenen Abschnitten. Düsseldorfs Torhüter Mathias Niederberger verhinderte mit mehreren Glanzparaden einen höheren Rückstand. Die ersten beiden Saison-Vergleiche mit Augsburg hatte die DEG für sich entschieden.