DEG im Mitteldrittel zur Stelle

Barta erzielte zwei Tore (23. Minute/39.) und Fischbuch gab zwei Torvorlagen, darunter einen Traumpass zum zweiten DEG-Treffer von Stephen MacAulay (34.). Mit zehn Punkten ist Fischbuch damit aktuell DEL-Topscorer in der Playoffs.

Vom Hauptrundenzweiten aus München, der auf Nationalverteidiger Konrad Abeltshauser und Ex-Nationalspieler Yannic Seidenberg verzichtete, kam viel zu wenig. Nur Philip Gogulla (29.) und Zach Redmond (54.) trafen.

Nach dem 4:2 für München am Sonntag steht es nun 1:1 in der Serie, die nächsten Spiele finden am Gründonnerstag wieder in München und am Karsamstag in Düsseldorf statt. Zum Weiterkommen sind drei Siege notwendig.

Köln hält nur anfangs mit

Für Köln kann damit die Serie bereits am Donnerstag vorbei sein. Das Team von Ex-Bundestrainer Uwe Krupp verlor auch das zweite Viertelfinale gegen den Titelverteidiger Eisbären Berlin mit 1:5 (1:2, 0:2, 0:1). Schon das erste Spiel der Serie hatte Berlin 2:1 gewonnen.

Vor 14.462 Zuschauern war der Hauptrunden-Erste diesmal deutlich zu stark für die Haie, für die nur David MacIntyre (10. Minute) traf. Für den Titelfavoriten aus Berlin waren Leo Pföderl in dessen 500. DEL-Spiel bereits nach 33 Sekunden, Jonas Müller (19./44.), Dominik Bokk (26.) und Matthew White (40.) erfolgreich.

Quelle: sid; dpa