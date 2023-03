So unterlag die DEG vor heimischer Kulisse den Ingolstädtern am Dienstag (21.03.2023) mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). Stürmer Daniel Fischbuch hatte die Rheinländer in Front gebracht (28.). Aber Maury Edwards und Justin Feser (54.) sorgten mit einem Doppelschlag in der Schlussphase doch noch für lange Gesichter bei der DEG, die in der Serie nun 1:3 zurückliegt. Am Freitag (19.30 Uhr) geht es mit dem womöglich entscheidenden fünften Spiel in Ingolstadt weiter.