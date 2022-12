Doppelschlag durch Roosters

Gegen Straubing, das zuvor zehn Siege in Folge gefeiert hatte, war Iserlohn zunächst darum bemüht, den Laden hinten dicht zu halten. In ihrer ersten Überzahl gingen die Sauerländer in Führung: Ein Abpraller von Eric Cornel landete vor dem Schläger von Casey Bailey (8.), der aus kurzer Distanz ins linke Eck traf. Und Iserlohn legte nur 18 Sekunden später den zweiten Treffer nach. Nach Scheibengewinn im eigenen Drittel sprintete Hubert Labrie (9.) mit mehr als 30 km/h auf Florian Bugl zu und ließ dem Tigers-Keeper keine Chance.

Straubing war zwischenzeitlich von der Rolle und hätte höher zurückliegen können, doch die Roosters nutzten ihre Chancen nicht. Erst gegen Ende des ersten Drittel hatten die Gastgeber ihre erste klare Möglichkeit durch Mike Connolly (19.), der knapp verfehlte. 23 Sekunden vor der Sirene gelang den Tigers schließlich der Anschlusstreffer: Im Powerplay zog der ehemalige Iserlohner Travis Turnbull (20.) von der blauen Linie ab und setzte die Scheibe in den Winkel.

Umstrittener Ausgleich für Straubing

Auch im Mittelabschnitt gelang es den Roosters zunächst gut, den Schwung aus dem Straubinger Spiel zu nehmen. Nach wenigen Minuten spielten sich die Tigers jedoch im Iserlohner Drittel fest und kamen zum Ausgleich - der allerdings umstritten war. Garrett Festerling (29.) stand am langen Pfosten und drückte die Scheibe mit dem Schlittschuh über die Linie. Nach Prüfung des Videomaterials durch die Schiedsrichter wurde das Tor gegeben, weil eine Kick-Bewegung Festerlings nicht eindeutig festzustellen war.

Straubing blieb im Vorwärtsgang und machte Druck. Zweieinhalb Minuten vor Ende des Drittels hatte Iserlohns Émile Poirier nach einem Konter eine richtig gute Chance, der Schuss wurde in letzter Sekunde aber von Trenton Bourque geblockt.

Cornel sorgt für Iserlohner SIeg

Im abschließenden Spielabschnitt war es dann plötzlich wieder Iserlohn, das die Spielkontrolle übernahm. Gleich mehrfach rettete Bugl die Tigers mit starken Paraden. Straubing wirkte angeschlagen. Rund sieben Minuten vor dem Ende gab es dann Überzahl für die Sauerländer: Und es dauerte keine zwanzig Sekunden, da lag die Scheibe im Tor: Einen Schuss von der blauen Linie fälschte Cornel unhaltbar ab.

Zwei Minuten später dann bekamen die Hausherren eine Überzahlsituation zugesprochen. Nutzen konnte Straubing das jedoch nicht. Als noch 1:52 Minuten auf der Uhr stand, nahm Straubing den Torwart heraus und erzeugte so erneut eine Überzahl. Statt des Ausgleichs sorgte Cornel mit einem Treffer ins leere Tor für die Entscheidung - auch wenn Daschner noch für den Anschluss sorgte.