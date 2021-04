DEG mit klarem Sieg, Krefeld verliert erneut

Krefeld Pinguine unterliegen Augsburg

Die Krefeld Pinguine mussten nach dem 1:8-Debakel in Berlin auch gegen die Augsburger Panther eine Niederlage einstecken. Am Sonntag verloren die Krefelder ihr Heimspiel mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) und kassierten damit die neunte Pleite in Serie. Mit 15 Punkten bleiben die Krefelder in der Gruppe Nord abgeschlagen Tabellenletzter.

Jaroslav Hafenrichter brachte die Gäste schon nach fünf Minuten nach Pass von Drew LeBlanc in Führung. Und das Tor war ein Geschenk der Pinguine, die den Puck in der Vorwärtsbewegungen verloren, sodass Hafenrichter letztlich frei vor Torhüter Sergei Belov einschieben konnte.

Pinguine offensiv harmlos

Die Pinguine zeigten offensiv zu wenig Durchschlagskraft, aber auch die Augsburger konnten trotzt mehrerer Überzahlspiele die knappe Führung nicht ausbauen. Nach 24 Minuten hatten die Pinguine jedoch Glück, dass Augsburgs Scott Valentine nur die Latte traf.

So blieb die Partie bis ins Schlussdrittel spannend. Sieben Minuten vor dem Ende stand Bradley McClure bei einem Abpraller jedoch richtig und staubte zum 2:0 für die Panther ab. Zwei Minuten später sorgte T.J. Trevelyan mit dem Treffer zum 3:0 für die Entscheidung.

Für die Pinguine geht es am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei den Nürnberg Ice Tigers weiter. Die Augsburger Panther gastieren schon am Montag (20.30 Uhr) bei den Kölner Haien.