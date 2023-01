Die Düsseldorfer EG unterlag dem Tabellenletzten am Sonntagnachmittag in einem zähen und ereignislosen Spiel mit 0:1 nach Penalytschießen. Nach der 3:4-Niederlage gegen den ERC Ingolstadt am Freitag war es die zweite Niederlage für die DEG innerhalb von zwei Tagen. In der Tabelle haben die Düsseldorfer es damit verpasst, den Anschluss an die direkten Playoff-Plätze zu wahren und stehen mit nun 62 Punkten auf Rang sieben.