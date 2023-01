Die Kölner Haie haben am 42. Spieltag in der DEL einen umkämpften Overtime-Sieg beim Meisterschaftsfavoriten Adler Mannheim gefeiert. Der KEC gewann am Freitagabend auch dank einer starken Defensivleistung mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Durch den zweiten Sieg in Folge stockten die Haie ihre Punktekonto auf 60 Zähler auf, stehen aber weiter drei Punkte hinter dem ersten direkten Playoff-Platz. Mannheim rutscht durch die Niederlage in der Tabelle von Rang zwei auf Rang drei ab.